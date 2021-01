Der US-Kongress hat erstmals ein Veto vonPräsident Donald Trump gebrochen. Knapp drei Wochen vor dem Ende seinerAmtszeit stimmte der von den Republikanern beherrschte Senat mit großerMehrheit für einen Verteidigungshaushalt, den Trump blockiert hatte. ImRepräsentantenhaus hatten die Demokraten den Präsidenten bereits am Montagüberstimmt. In dem zur Abstimmung stehenden Militärhaushalt,sind auch Passagen enthalten, die den Abzug von US Truppen aus Deutschlanderschweren - ein Plan, den Trump verfolgt hatte. Zudem wollte Trump eine Passage aufnehmen, mitdem Internet-Konzerne wie Facebook stärker für die Inhalte ihrer Nutzer zurRechenschaft gezogen werden könnten. Auf Twitter kritisierte Trump, dieRepublikaner hätten die Chance verpasst, die "unbegrenzte Macht" dergroßen Technologie-Konzerne zu brechen.Die Abstimmung im Senat dürfte die letzte indieser Legislaturperiode sein. Damit wäre auch die Forderung gescheitert, diedirekte Coronavirus-Hilfe für US-Bürger von 600 auf 2000 Dollar aufzustocken. EineForderung Trumps, die die Demokraten befürwortet hatten. Der neue Kongress wird am 3. Januar vereidigt,die Amtszeit des gewählten Präsidenten Joe Biden beginnt am 20. Januar.

