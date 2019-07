Die "USS Boxer" hat nach Aussage des US-Präsidenten eine iranische Drohne in der Straße von Hormus abgeschossen, hier das Schif bei einem Einsatz Anfang der Woche. Die Drohne habe sich dem US-Kriegsschiff bis auf rund 1000 Meter genähert und mehrere Aufforderungen zum Abdrehen ignoriert, sagte Donald Trump am Donnerstag bei einer Veranstaltung im Weißen Haus. Die Drohne sei unverzüglich zerstört worden. Dies sei der jüngste zahlreicher provokativer und feindlicher Handlungen des Iran gegen Schiffe in internationalen Gewässern, sagte Trump. Die USA behielten sich das Recht vor, ihre Bürger, Einrichtungen und Interessen zu verteidigen. Der Iran dagegen erklärte, man vermisse keine Drohne. Man haben keine Informationen über den Verlust einer Drohne, sagte der iranische Außenminister Mohammad Dschawad Sarif bei den Vereinten Nationen in New York. Der Iran hatte im Juni eine US-Aufklärungsdrohne mit einer Boden-Luft-Rakete abgeschossen. Danach hätte Trump nach eigenen Worten fast den Befehl für einen militärischen Vergeltungsschlag gegeben. Die USA fordern vom Iran zudem die sofortige Freigabe eines im Golf gestoppten Öltankers. Nach einem Bericht des staatlichen iranischen Fernsehens hatten die Revolutionsgarden den Tanker bereits am Sonntag aufgebracht. Das Außenministerium in Teheran erklärte, der Tanker sei nach einem Notruf in iranische Gewässer geschleppt worden. Dort habe man festgestellt, dass das Schiff geschmuggeltes Öl geladen habe. Es sei daraufhin per Gerichtsbeschluss beschlagnahmt worden. Nichtsdestotrotz signalisiert der Iran auch Gesprächsbereitschaft mit den USA. Man sei zur sofortigen Unterzeichnung eines Dokuments bereit, das schärfere Kontrollen seines Atomprogramms vorsieht, sagte Sarif einem Bericht des "Guardian". Im Gegenzug sollten die USA die Sanktionen gegen sein Land aufheben. Die USA reagierten skeptisch.