Die Abzugspläne der US-Regierung für Teile ihres Militärs aus Deutschland sorgen weiter für Diskussionen: In Rheinland-Pfalz sind Kräfte der US Air Force in Spangdahlem in der Eifel von den Plänen betroffen: Die Landesregierung in Mainz ließ erklären, man halte die Entscheidung von Präsident Trump zum Truppenabzug aus Deutschland grundsätzlich für falsch. Insbesondere Rheinland-Pfalz habe sich mit seinen Stationierungsstandorten stets als verlässlicher Partner erwiesen. Um den Erhalt des Standortes Spangdahlem werde man weiter kämpfen. Der Bürgermeister der Verbands-Gemeinde Speicher, zu der Spangdahlem gehört, Manfred Rodens, sagte am Donnerstag dazu, man sei derzeit vor allem überrascht und enttäuscht: O-Ton: "Ja, die Air Base Spangdahlem hat natürlich eine große Bedeutung. Ich meine, es wohnen insgesamt in und um die herum 11000 amerikanische Mitbürger und Mitbürger. Es sind 4000 Soldaten, es sind 850 deutsche zivile Angestellte. Es gibt etwa 2400 Mietverhältnisse in unserer Region, und es gibt ja auch viele Unternehmen Handel, Handwerk, Gewerbe, Gastronomie, Kfz-Handel, Kfz-Werkstätten und so weiter, die dann direkt und indirekt betroffen wären von einem Abzug bleiben unter sich." Anwohner in Speicher zeigen sich eher weniger berührt von diesen Entwicklungen: O-Ton: Wir haben wenig mit denen zu tun. Die halten sich sehr für sich. Wir haben mit denen wenig zu tun, es ist nur so, dass unsere Straße dann leer ist." O-Ton: "Ich denke, es ist ohne große Bedeutung. Außer für die ortsansässigen Geschäftsleute und für die Hausbesitzer, die eventuell vermietet haben. Aber sonst - ob die nun in Polen und Italien sitzen, oder bei uns - strategisch hat das sicher keine Bedeutung." Der US-Präsident Donald Trump hatte den geplanten Abzug von US-Truppen aus Deutschland mit fehlenden Militärausgaben Deutschlands im Rahmen der Nato begründet. Auf Twitter schrieb Trump, Deutschland zahle Russland pro Jahr Milliarden für Energie, während die USA Deutschland vor Russland schützen sollten. Nun also die Ansage - etwa ein Drittel der US-Soldaten sollen Deutschland verlassen.

