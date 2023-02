STORY: Das US-Verteidigungsministerium lässt seit einigen Tagen den Flug eines mutmaßlichen chinesischen Spionage-Ballons in seinem Luftraum verfolgen. Ein hochrangiger US-Verteidigungsbeamter, der nicht genannt werden wollte, sagte am Donnerstag über die Aktion, die an Spionagefilme erinnert, dass die Absicht dieses Ballons eindeutig die sei, Informationen zu sammeln. Washington habe den Ballon seit seinem Auftauchen im amerikanischen Luftraum auch mit bemannten US-Militärflugzeugen beobachtet. Hochrangige Militärs hätten den Abschuss des Ballons über dem dünn besiedelten Bundesstaat Montana in Erwägung gezogen. Man habe aber wegen der möglichen Gefahr durch Trümmerteile davon Abstand genommen.

