Luftaufnahmen aus dem Gebiet zeigen das mutmaßliche Trümmerfeld im Williamsburg County sowie zahlreiche umgelegte Bäume am Absturzort. Die zuständige Joint Base in Charleston hatte am Sonntag auf der Social-Media-Plattform um Hinweise zum Absturzort gebeten, um Bergungsteams mit Informationen zu unterstützen.