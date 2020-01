In Afghanistan ist am Montag ein US-Militärflugzeug abgestürzt - hier Bilder aus dem Internet, die den Ort des Geschehens zeigen sollen. Die Bilder könnten eine Maschine des Herstellers Bombardier zeigen. Die Maschine ging in einem Gebiet zu Boden, das von den Taliban kontrolliert wird. Die radikal-islamische Miliz erklärte, sie habe die Maschine abgeschossen. Diese Darstellung wurde jedoch von der US-Regierung zurückgewiesen. Dafür gebe es bisher keine Hinweise, verlautete aus Washington. Es habe sich um ein kleines Flugzeug mit wahrscheinlich weniger als zehn Personen an Bord gehandelt. Über die Zahl von Toten oder Verletzten gab es zunächst keine Informationen. Aus der Regierung in Kabul verlautete, örtliche Einsatzkräfte seien auf die Suche dem Flugzeugwrack geschickt worden. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie sich afghanische Soldaten auf den Weg in eine Bergregion der Provinz Ghasni machten. Ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums wies die Darstellung der Taliban zurück, dass hochrangige US-Offiziere in dem Flugzeug gewesen seien. Laut Taliban war die US-Maschine auf einem Aufklärungsflug.