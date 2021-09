An der US-Ostküste kämpfen die Menschen weiter mit den Ausläufern von Hurrikan Ida. In mehreren Bundesstaaten kam es am Mittwoch zu schweren Überschwemmungen. Über New Jersey zogen Tornadowolken auf. In New York City durften zeitweise nur Rettungsfahrzeuge auf den Straßen unterwegs sein. Für den Normalverkehr waren die Straßenverhältnisse zu gefährlich, teilten die Behörden mit. Ganze Straßenzüge standen unter Wasser. Bürgermeister Bill de Blasio hatte vorübergehend den Notstand ausgerufen. Hurrikan Ida hatte im Süden der USA massive Schäden angerichtet. Dort helfen Armee und Nationalgarde bei den Aufräumarbeiten. Der Wirbelsturm hat sich inzwischen abgeschwächt und zieht in nordöstlicher Richtung Atlantik.

Mehr