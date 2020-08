Louis DeJoy, Chef der US-Post, legt im Streit über die Briefwahl in den USA seine Reformpläne für das Unternehmen auf Eis. Bis zur Präsidentenwahl im November würden alle Initiativen ausgesetzt, teilte DeJoy am Dienstag mit. Damit solle der Eindruck vermieden werden, dass es Auswirkungen auf die Briefwahl geben könnte. DeJoy, der vor seiner Ernennung Präsident Donald Trump und dessen Republikaner mit Spenden in Millionenhöhe unterstützt hatte, beugte sich damit der Kritik von Demokraten. Die Öffnungszeiten von Postämtern sollten genauso wenig geändert werden wie Standorte von Briefkästen, teilte der seit Juni amtierende Postchef mit. Auch sollten keine Verteilzentren geschlossen werden. Aufgrund von Sorgen um die Ansteckungsgefahren in den stark vom Coronavirus betroffenen USA wird erwartet, dass ungewöhnlich viele US-Wähler ihre Stimmzettel per Post einreichen. Bei der Wahl 2016 war es jeder vierte Wähler. In einigen Bundesstaaten gibt es nur die Briefwahl. Trump, der selbst schon per Post abgestimmt hat, hatte immer wieder vor massiven Fälschungen bei der Briefwahl gewarnt. Belege dafür hat er nicht präsentiert.

