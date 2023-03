STORY: US-Präsident Joe Biden sieht die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs als gerechtfertigt, einen Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin auszustellen. Biden sagte am Freitag vor Journalisten, dass der Internationalen Strafgerichtshof sehr starke Argumente habe. Das US-Außenministerium teilte dazu mit, die USA seien ebenfalls zu dem Schluss gekommen, dass die russischen Streitkräfte in der Ukraine Kriegsverbrechen begangen hätten und die Täter zur Rechenschaft gezogen werden müssten. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen den russischen Präsidenten Putin wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen am Freitagabend begrüßt. Es sei eine Entscheidung, die den Beginn einer historischen Verantwortung markiere. Der Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag hatte am Freitag mitgeteilt, gegen Putin sei wegen der unrechtmäßigen Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland ein internationaler Haftbefehl ergangen.

