STORY: US-Präsident Joe Biden war am Freitag zu Gast bei der Weltklima-Konferenz COP27 im ägyptischen Badeort Scharm-el-Scheich. Dort rief er zu mehr Einsatz beim Kampf gegen die Erderwärmung auf und unterstrich den Anspruch der USA, eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Biden sagte in seiner Rede, dass es letztlich um das Überleben des Planeten ginge. Die USA hätten die Dringlichkeit der Klimakrise erkannt und würden ihre Emissionsziele bis 2030 erreichen. Biden rief außerdem alle Staaten dazu auf, sich dem internationalen Ziel zu widmen, die globale Erderwärmung auf einen Anstieg um 1,5 Grad zu begrenzen. Zugleich entschuldigte er sich dafür, dass die USA vor seiner Amtszeit aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen waren. Die Vereinigten Staaten wollten für das Erreichen der Ziele auch anderen Ländern helfen. Im Anschluss reiste der US-Präsident, der in Kürze seinen 80. Geburtstag feiern darf, weiter zum Gipfel der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh.

