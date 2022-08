STORY: US-Präsident Joe Biden hat am Dienstag in Washington die Ratifizierungsurkunde für einen Beitritt Schwedens und Finnlands zur Nato unterzeichnet. Damit billigte er förmlich den Beitritt der beiden skandinavischen Länder. In seiner anschließenden Rede sagte der US-Präsident: "Es war und ist ein Wendepunkt für das Bündnis." Damit werde nicht nur die Sicherheit in Europa, sondern in der ganzen Welt erhöht. Schweden und Finnland hatten ihren Beitrittswunsch mit der Invasion der Ukraine begründet. Zudem forderte Biden die übrigen Verbündeten auf, ihre eigenen Ratifizierungsprozesse ebenfalls so schnell wie möglich abzuschließen. Bereits in der vergangenen Woche hatte der US-Senat mit breiter Mehrheit für die Nato-Norderweiterung gestimmt. Die Vereinigten Staaten sind damit das 23. der insgesamt 30 Nato-Mitglieder, die den Beitritt ratifiziert haben.

