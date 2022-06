STORY: US-Präsident Joe Biden hat am Mittwoch in Los Angeles 21 Staats- und Regierungschefs aus Nord- und Südamerika zu einem Amerika-Gipfel willkommen geheißen. Auf der Tagesordnung stehen neue Standards für Zoll, digitalen Handel, Arbeit, Umwelt und Unternehmensverantwortung. In dem Bestreben, dem wachsenden Einfluss Chinas in der Region entgegenzuwirken, bot Biden in seiner Eröffnungsrede eine verstärkte Wirtschaftspartnerschaft an, darunter mehr Investitionen, eine Stärkung der Lieferketten und der Ausbau bestehender Handelsabkommen. Auch die Migration wird Thema sein, Biden kündigte eine gemeinsame Erklärung der Länder für Freitag an. "Es geht hier auch um die Erfüllung grundlegender menschlicher Bedürfnisse, die wir alle teilen: Würde, Sicherheit und Geborgenheit. Wenn diese Grundbedürfnisse an einem Ort nicht vorhanden sind, dann treffen die Menschen die verzweifelte Entscheidung, sie anderswo zu suchen. Deshalb kommen wir auch zusammen, um eine "Erklärung von Los Angeles" auf den Weg zu bringen, ein integriertes Konzept zur Steuerung der Migration und zur gemeinsamen Verantwortung in der gesamten Hemisphäre." Die Liste der anwesenden Staats- und Regierungschefs hatte sich ausgedünnt, nachdem Biden Kuba, Venezuela und Nicaragua ausgeschlossen hatte. Daraufhin waren auch der mexikanische Präsident und mehrere andere Staats- und Regierungschefs aus Protest ferngeblieben.

