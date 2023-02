STORY: US-Präsident Joe Biden ist am Dienstag in der polnischen Hauptstadt Warschau eingetroffen. Nach seinem Überraschungsbesuch in Kiew am Vortag, schauten nun viele Menschen in Polen erwartungsvoll, auf den Besuch des 80-jährigen US-Präsidenten: "Ich denke, wir werden in Bidens Rede das hören, was wir alle erwarten. Man wird uns loben. Aber, wie das alles ausgehen wird, das werden wir erst noch sehen. Ich habe Angst und hoffe, dass diejenigen, die im Krieg in der Ukraine, die Entscheidungen treffen, nicht aufgeben werden. Und dass wir keinen Verrat durch die Eliten erleben werden." "Ich bewundere Biden. In seinem Alter, so viel Engagement eines Mannes für die Ukraine. Wir können sogar sagen, für die Welt, auch für uns in Polen. Super! Totaler Respekt." "Ich hoffe, dass Bidens Besuch etwas ändern wird. Aber ich fürchte, dass er nicht viel ändern wird. Putin ist nun mal Putin. Und der hat vor nichts und niemandem Angst." Bidens Besuch in Polen ist auch von großer symbolischer Bedeutung. Denn in Kürze jährt sich die russische Invasion der Ukraine. Russische Truppen waren am 24. Februar in das Land einmarschiert. Die Regierung in Moskau bezeichnete ihr Vorgehen als Sondereinsatz zur Entmilitarisierung und Entnazifizierung des Nachbarlandes. Und vor allem Polen, ein Land, das an die Ukraine grenzt, hat seit Kriegsbeginn Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Und auch die USA sind die große Unterstützer der Ukraine. Jüngst erst kündigte der US-Präsident neue Sanktionen gegen Russland und vor allem auch neue Militärhilfe für die Ukraine in eine im Volumen von 500 Millionen US-Dollar an.

