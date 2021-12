US-Präsident Joe Biden hat zum Auftakt des Demokratie-Gipfels mehr als 100 Staatspräsidenten zum Erhalt der gemeinsamen Werte aufgerufen. Anlässlich der zweitägigen virtuellen Veranstaltung sagte Biden am Donnerstag unter anderem: "Wir müssen einstehen für Gerechtigkeit, für das Gesetz, für freie Meinungsäußerung und für freie Presse." In den kommenden zwei Tagen soll es unter den Nationen einen Austausch von Ideen geben. Man will voneinander lernen und Demokratie besser machen. Zu dem virtuellen Gipfel hatte der US-Präsident 110 Staaten eingeladen, auch der neue Bundeskanzler Olaf Scholz ist mit dabei. Im Vorfeld hatte es jedoch Kritik an der Gästeliste gegeben, weil Länder wie China, Russland, Ungarn und die Türkei nicht geladen wurden.

