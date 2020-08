In den USA ziehen sich die Verhandlungen über mögliche Corona-Hilfen in die Länge. Das US-Präsidialamt erwarte keine rasche Einigung mit den Demokraten im Kongress, sagte Stabsschef Mike Meadows am Sonntag im US-Fernsehen. Er sei nicht optimistisch, dass es in naher Zukunft eine Lösung geben werde. Am Sonntag hatten beide Seiten auf Mitarbeiterebene beraten, am Montag sollen die Gespräche fortgesetzt werden. Beide Seiten werfen einander Blockadehaltung vor. Bereits am Samstag waren Verhandlungen zwischen den Demokraten Chuck Schumer und Nancy Pelosi und dem republikanischen Finanzminister Steven Mnuchin gescheitert. Der größte Streitpunkt ist das Sonder-Arbeitslosengeld des Bundes von 600 Dollar pro Woche, das am Freitag ausgelaufen ist. Viele Republikaner argumentieren, diese Summe sei zu hoch, und fordern eine Absenkung auf 200 Dollar. Pelosi dagegen bekräftigte im Sender ABC ihre Forderung nach Erhalt Summe. "Sie misstrauen den amerikanischen Arbeitern. Sie sind herablassend und respektlos gegenüber den Bedürfnissen der arbeitenden Familien Amerikas." Auch sonst gibt es zahlreiche Streitpunkte. Während die Republikaner im Senat einen Plan vorgelegt haben, der weitere Hilfen im Volumen von einer Billion Dollar vorsieht, haben die Demokraten im Repräsentantenhaus die dreifache Summe gefordert. Die USA können sich nach Ansicht des US-Notenbankers Neel Kashkari, großzügige Hilfen für Arbeitslose erlauben. Dank der hohen Sparquote müssten die USA ihr Haushaltsdefizit nicht durch Auslandsverschuldung finanzieren. Finanzminister Mnuchin sagte ABC, US-Präsident Donald Trump werde ausgeben, was nötig sei. Bevor Trump ein Gesetz unterzeichnen kann, müssen dem beide Kongresskammern zustimmen - der von den Republikanern kontrollierte Senat und der von Demokraten dominierte Kongress.

