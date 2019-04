Die USA erhöhen den Druck auf die Regierung des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro und dessen Verbündete Russland und Kuba. Der Nationale Sicherheitsberater John Bolton kündigte am Mittwoch vor einer Gruppe von Exil-Kubanern in Miami Sanktionen gegen Venezuelas Zentralbank an. Auch sollen zusätzliche Sanktionen gegen Kubas Militär und Geheimdienste verhängt werden. Es gehe um Reise- und Handelseinschränkungen. Bolton kritisierte die Annäherungspolitik des Ex-US-Präsidenten Barack Obama. Sie habe dem kubanischen Regime die nötige politische Deckung verliehen, um seinen bösartigen Einfluss und ideologischen Imperialismus in der Region auszuweiten, sagte Bolton. "Die Troika des Tyrannei - Kuba, Venezuela und Nicaragua - beginnt, zu zerbröckeln. Diese drei Komiker, wie ich sie nenne - Maduro, Ortega und Diaz-Canel - können nicht ewig gegen den Willen ihrer Bürger an der Macht bleiben. Unter dieser US-Regierung werfen wir Diktatoren keinen Rettungsring zu. Wir nehmen ihn ihnen weg." US-Außenminister Mike Pompeo hatte zuvor mitgeteilt, dass künftig vor Gerichten in den USA einige bisher verbotene Klagen gegen ausländische Unternehmen zugelassen würden: "Wer Geschäfte mit Kuba macht, sollte gründlich prüfen, ob sie es mit Eigentum zu tun haben, das während eines gescheiterten kommunistischen Experiments gestohlen wurde." Die kubanische Regierung sprach von einem "Angriff auf das Völkerrecht". Scharfe Kritik kam auch aus Kanada und Europa. der EU-Botschafter in Kuba, Alberto Navarro, sagte, am Ende könnten dabei alle nur verlieren. Es gibt ein Abkommen von 1998 und alle US-Präsidenten haben alle sechs Monate erneuert. Auch Donald Trump in seinen ersten beiden Amtsjahren." Potenziell drohen europäischen und anderen ausländischen Firmen Hunderttausende Klagen. Der Streitwert könnte sich auf mehrere Milliarden Dollar belaufen.