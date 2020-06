John Bolton, der frühere Sicherheitsberater des US-Präsidenten Donald Trump will ein Buch über seine Zeit im Weißen Haus veröffentlichen. Die US-Regierung will das verhindern. Bolton hatte das Weiße Haus nach Meinungsverschiedenheiten bereits im September verlassen. Und damals schon stellte er eine Veröffentlichung seiner Sicht der Dinge in Aussicht. Das Buch, das bereits im März rauskommen sollte, trägt den Titel "The Room Where It Happenend" - Der Raum, in dem es passierte. Donald Trump dazu kürzlich in Washington: "Jemand hat gesagt, er habe ein Buch geschrieben. Das kann ich mir kaum vorstellen, denn das sind geheime Informationen. Selbst Gespräche mit mir sind immer geheim. Das habe ich dem Generalstaatsanwalt gesagt. Jedes Gespräch mit mir ist meiner Meinung nach geheim. Er würde also gegen das Gesetz verstoßen, wenn er ein Buch geschrieben hat und wenn es veröffentlicht wird." Nun will das US-Justizministerium die Publikation des Werks vor Gericht verhindern. In einer bei einem Bundesgericht in Washington eingereichten Klage hieß es, Bolton verbreite nicht nur geheime Informationen, sondern gefährde mit der Veröffentlichung auch die "nationale Sicherheit". In der Klage wird das Gericht dazu aufgefordert, eine Veröffentlichung des Buches zu untersagen, bevor eine Überprüfung der Inhalte durch das Weiße Haus abgeschlossen ist.