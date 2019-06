Die US-Regierung will untersuchen ob Facebook, Apple, Google und Amazon ihre Macht missbrauchen. In einer Erklärung Repräsentantenhauses hieß es am Montag, eine kleine Zahl von marktbeherrschenden, unregulierten Plattformen habe eine außergewöhnliche Macht über Online-Handel, -Kommunikation und -Informationen erreicht. Insidern zufolge soll die Untersuchung von der Branchenaufsicht FTC und dem Justizministerium durchgeführt werden. Die Konzerne und die Behörden wollten sich dazu nicht äußern. Vielen Politikern und Verbraucherschützern ist die marktbeherrschende Stellung der Internetfirmen und deren Praktiken schon lange ein Dorn im Auge. Die vier Unternehmen Alphabet, Facebook, Amazon und Apple erreichen täglich mehrere Milliarden Menschen, machen Milliardengewinne und drücken mit allen Mitteln ihre Steuerlast. Wettbewerbshüter in Europa und den USA ermittelten in den vergangenen Jahren mehrfach gegen die Konzerne. Zuletzt verhängte die EU-Kommission etwa gegen Alphabet ein Bußgeld von 1,5 Milliarden Euro, weil das Unternehmen seine marktbeherrschende Stellung bei Online-Werbung missbraucht haben soll.