Die US-Regierung hat eine umfangreiche Untersuchung der Wettbewerbspraktiken großer Technologie-Konzerne angekündigt. Sollten Gesetzesverstöße festgestellt werden, werde man "entsprechend handeln", hieß es am Dienstag in einer Erklärung des Justizministeriums in Washington. Geprüft werden solle, ob und wie führende Online-Plattformen Marktmacht erlangt hätten und sich an Praktiken beteiligten, die den Wettbewerb dämpfen würden, Innovationen erstickten oder anderweitig den Verbrauchern geschadet hätten. Namen von Unternehmen nannte das Ministerium nicht. Man werde Fragen zu dem Verhalten in den Bereichen Suche, soziale Medien und bei einigen Einzelhändlern nachgehen, hieß es. Das deutet darauf hin, dass unter anderem Facebook, Amazon, Google und womöglich auch Apple unter die Lupe genommen werden könnten. Die Aktien dieser Unternehmen fielen im nachbörslichen Handel. Sie waren zunächst nicht zu einer Stellungnahme erreichbar oder lehnten einen Kommentar an. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte bereits Ende Mai gemeldet, dass das Justizministerium eine Kartelluntersuchung gegen Google, Amazon, Apple und Facebook einleiten wolle. Die Technologieunternehmen sehen sich in den Vereinigten Staaten, aber auch in vielen anderen Ländern mit der Sorge konfrontiert, dass sie zu viel Macht haben und Anwendern und Konkurrenten schaden. US-Präsident Donald Trump hat eine genauere Prüfung der Social-Media-Unternehmen und von Google gefordert. Er wirft ihnen vor, konservative Stimmen zu unterdrücken, legte dafür aber keine Beweise vor.