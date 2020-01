Die Regierung von US-Präsident Donald Trump geht gegen die Veröffentlichung eines Buchs von Ex-Sicherheitsberater John Bolton vor. Das Manuskript enthalte "Geheiminformationen in beträchtlichem Umfang", heißt es in einem am Mittwoch von Reuters eingesehenen Schreiben des Nationalen Sicherheitsrats an einen Anwalt Boltons. Einige Passagen seien als "streng geheim" eingestuft. Ohne die Löschung der Geheiminformationen dürfe das Buch nicht erscheinen. Auszüge des Buchs waren der "New York Times" zugespielt worden. Laut der Zeitung widerspricht Bolton darin Trumps Darstellung in der Ukraine-Affäre, die im Zentrum des Amtsenthebungsverfahrens gegen den Präsidenten steht. So ordnete Trump demnach das Einfrieren von Militärhilfe an die Ukraine an, um das Land zu Korruptionsermittlungen gegen Trumps innenpolitischen Rivalen Joe Biden und dessen Sohn Hunter zu drängen. Trump hat andere Gründe für das Zurückhalten der 391 Millionen Dollar angegeben und bestreitet, Bolton die Ermittlungen als Bedingung für die Gelder genannt zu haben. Boltons in der "New York Times" geschilderte Darstellung von Trumps Vorgehen in der Ukraine-Politik entspricht den Vorwürfen der Demokraten, die Trump des Amtsmissbrauchs beschuldigen. Sie wollen Bolton als Zeugen in dem von ihnen angestrengten Amtsenthebungsverfahren laden, was die Republikaner im Senat bisher geschlossen abgelehnt haben.