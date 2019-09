Die US-Regierung kündigte mögliche Pläne an, um E-Zigaretten mit Aromazusätzen vom Markt zu nehmen. Die darin enthaltenen Vorschläge gehen wesentlich weiter, als bereits bestehende Regulierungen, die in den Teilen der USA bereits greifen. In den vergangenen Wochen bestätigten mehrere Bundesstaaten einen Zusammenhang zwischen Atemwegserkrankungen und dem Rauchen von E-Zigaretten, in insgesamt 450 Fällen. Sechs Todesfälle wurden mit dem sogenannten Vaping in Verbindung gebracht. Die Gesundheitsbehörde in Colorado etwa warnte, dass Vaping besonders für Jugendliche und junge Erwachsene schädlich sein könnte. Die genauen Krankheitsursachen könnten noch nicht genau benannt werden, man wüsste aber, dass die Chemikalien in den E-Liquids nur unzureichend kontrolliert würden. Amber Rose in Los Angeles raucht selbst E-Zigaretten, könnte eine Einschränkung der Produkte aber nachvollziehen. "Ich kann das verstehen, ich rauche selbst E-Zigaretten und habe versucht aufzuhören, weil ich einen schlimmen Husten hatte, der drei Monate dauerte. Der Arzt hat mir ein Antibiotikum gegen Bronchitis gegeben, aber es ging nicht weg, also meinten die Ärzte es könnte an den E-Zigaretten liegen, weil ich die viel mehr rauche, als vorher richtige Zigaretten. Ich sitze im Bett und paffe vor mich hin, viel mehr als vorher." Offiziellen Daten zufolge ist der Gebrauch von E-Zigaretten unter Jugendlichen um etwa 20% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Untersuchungen zeigten zudem, dass auch das Passivrauchen der Vaping-Dämpfe gesundheitsschädlich ist.