Die US-Regierung hat im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus den Kongress darum gebeten, direkte Zahlungen an Steuerzahler zu leisten. Die Zahlungen sollen ein Volumen von insgesamt einer halben Billion Dollar haben. Deren Höhe soll den Entwürfen zufolge vom Einkommen und der Familiengröße abhängig gemacht werden. Demnach sollen die Hilfen für die Bürger in zwei Runden ausgezahlt werden. Die erste Runde am 6. April, die zweite am 18. Mai. Zudem sind für die amerikanischen Fluggesellschaften besicherte Darlehen in Höhe von 50 Milliarden Dollar vorgesehen. Insgesamt hat das Paket zur Bewältigung der Coronavirus-Krise ein Volumen von einer Billion Dollar. Auf welche Summe die Schecks für die Steuerzahler ausgestellt werden sollen, sei noch unklar, sagte US-Präsident Donald Trump. Führende Kongressabgeordnete diskutieren am Mittwoch darüber.