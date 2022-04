STORY: US-Präsident Joe Biden zapft wegen des rasanten Anstiegs der Benzinpreise nach der russischen Invasion in der Ukraine die Öl-Notreserven des Landes so stark an wie noch nie. Biden gab am Donnerstag die Freigabe von einer Million Barrel Öl pro Tag für die nächsten sechs Monate bekannt. Das ist der größte Abfluss in der Geschichte der US-Vorräte. Außerdem rief Biden die Ölkonzerne zu einer höheren Förderung auf. Das freigegebene Öl soll im Mai auf den Markt kommen. Die strategischen Erdölreserven der USA sind die größten der Welt. Die Aussicht auf mehr Öl auf den Weltmärkten durch das Anzapfen strategischer Reserven der USA sorgte für sinkende Preise. Der russische Präsident Wladimir Putin hat hingegen am Donnerstag ein Dekret unterschrieben, dem zufolge ausländische Kunden ab Freitag russisches Gas in Rubel zahlen müssen. Es legt die Details für das umstrittene Prozedere fest, das weit über eine Zahlungsformalität hinausgeht und es könnte eine neue Eskalationsstufe im Streit mit dem Westen heraufbeschwören. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine dauert bereits seit über fünf Wochen an. Und ein schnelles Ende ist zurzeit nicht absehbar.

