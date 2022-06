STORY: Die Corona-Pandemie ist alles andere als vorbei. Das musste jetzt auch ein prominenter Vertreter seines Faches am eigenen Leib erfahren. Denn der Covid-Berater der US-Regierung, Anthony Fauci, ist positiv auf Corona getestet worden. Er weise milde Symptome auf, teilte das National Institute of Health mit. Fauci ist der Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Und er ist in den USA und im Rest der Welt wegen zahlreicher Auftritte während der Pandemie bekannt geworden. Und auch in Deutschland nehmen die Infektionszahlen wieder an Fahrt auf. Das Robert-Koch-Institut meldete am Donnerstag rund 90.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind etwa 11.500 mehr als am Donnerstag vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 480,0 von 472,4 am Vortag.

