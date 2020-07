US-Präsident Donald Trump hat den für August geplanten Parteitag der Republikaner abgesagt. Der Parteitag sollte in Florida stattfinden und der Nominierung Trumps für die Wahlen im November dienen. Angesichts der steigenden Corona-Zahlen in dem Bundesstaat sagte Trump nun, es sei nicht der richtige Zeitpunkt für eine große Veranstaltung Der Bundesstaat ist mit am stärksten von der Seuche betroffen ist. Der Parteitag soll nun im kleineren Rahmen im Bundesstaat North Carolina stattfinden. Ursprünglich sollte die gesamte Wahlparty hier durchgeführt werden. Der dortige Gouverneur hatte es jedoch abgelehnt, die Auflagen zum Gesundheitsschutz abzuschwächen. Präsident Trump hatte am Dienstag erstmals dazu aufgerufen einen Mund-Nasenschutz zu tragen, was er zuvor lange abgetan hatte. Kurz darauf setzte er sich für eine vollständige Öffnung der Schulen ein. Viele Bundesstaaten und Kommunen in den USA hatten im Mai die bis dahin geltenden Vorsichtsmaßnahmen aufgehoben und Strände, Restaurants und Geschäfte wieder öffnen lassen. Das führte im Juni zu einem Anstieg der Infektionen, im Juli dann auch zu mehr Todesfällen. Die Gesamtzahl der Infektionen in den Vereinigten Staaten übersteigt inzwischen die Marke von vier Millionen.