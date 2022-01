Bob Saget, der US-Schauspieler und Komiker, der vor allem als jovialer Vater in der Fernsehsitcom "Full House" bekannt war, ist tot. Er wurde im Alter von 65 Jahren in einem Hotelzimmer in Orlando, Florida, tot aufgefunden, wie die Behörden am Sonntag mitteilten. Die Todesursache von Saget war demzufolge unklar. Die Ermittler fanden keine Anzeichen für verdächtige Umstände oder Drogenkonsum, wie es offiziell hieß. Saget hatte gerade eine Comedy-Tour begonnen und war kurz vor seinem Tod am Samstagabend in der Nähe von Jacksonville, Florida, aufgetreten. In seinem letzten Instagram-Post schrieb er über das "wirklich nette Publikum" und "viel Positives". Er sei nun zurück in der Comedy wie vor rund 40 Jahren. Er genieße jeden Moment davon. Saget spielte von 1987 bis 1995 den verwitweten Vater Danny Tanner in "Full House" und von 2016 bis 2020 auch in der Fortsetzung "Fuller House". In der Serie teilte Tanner sein Haus mit seinen drei Töchtern, seinem Schwager und seinem besten Freund.

Mehr