Der US-Senat hat gegen Pläne von US-Präsident Donald Trump gestimmt, Waffen im Gesamtwert von mehr als acht Milliarden Dollar an Saudi-Arabien zu verkaufen. Zwar verfügen Trumps Republikaner in der Kongress-Kammer über eine knappe Mehrheit. Vertreter beider Parteien erklärten am Donnerstag jedoch, sie wollten ihre Verärgerung über Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien zum Ausdruck bringen, darunter auch über den Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi. Trump hat angekündigt, sein Veto gegen die Gesetzesvorlage einzulegen. Die US-Regierung will insgesamt 22 Rüstungsgeschäfte mit einem Gesamtwert von 8,1 Milliarden Dollar mit Saudi-Arabien abschließen. Da Trump die Spannungen mit dem Iran - Erzfeind Saudi-Arabiens - zum Notfall erklärt hat, kann er die Waffen auch ohne die Zustimmung des Kongresses verkaufen. Die Spannungen mit dem Iran hatten sich vor der Abstimmung wegen des Abschusses einer US-Drohne weiter verschärft. Nach dem Abschuss durch iranische Revolutionsgarden genehmigte US-Präsident Donald Trump der "New York Times" zufolge für diesen Freitag Militärangriffe auf Ziele im Iran, ließ sie dann aber doch nicht ausführen. Die "New York Times" berichtete unter Berufung auf Regierungsvertreter, die Angriffe seien für Freitag kurz vor dem Morgengrauen geplant gewesen. Auf diese Weise sollten Risiken für das iranische Militär und Zivilisten begrenzt werden. Es seien bereits Kampfflugzeuge in der Luft und Schiffe in Position gewesen. Raketen seien noch nicht abgefeuert gewesen, als der abrupte Rückzugsbefehl gekommen sei, hieß es.