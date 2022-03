STORY: Die für den Obersten Gerichtshof der USA nominierte Richterin Ketanji Brown Jackson musste sich am Dienstag in einer Anhörung vor allem von republikanischen Senatoren unangenehmen Fragen stellen lassen. Jackson wäre die erste schwarze Frau im US-Supreme Court. In den Fragen ging es auch um die "Critical Race Theory". Senator Ted Cruz befragte Jackson zu einem Kinderbuch über Rassismus, das an einer Privatschule erhältlich ist, deren Vorstandsmitglied sie ist. "Auf Seite 33 wird die Frage gestellt, ob man Weiße nicht zurück nach Europa schicken könne. Sowas wird 8- und 9-Jährigen gegeben." "Senator, ich habe keines dieser Bücher geprüft. Sie spielen bei meiner Arbeit als Richterin nicht vor. Und darum geht es doch hier." Jackson wies auch Behauptungen von Republikanern zurück, sie sei gegenüber Angeklagten, die wegen Kinderpornographie verurteilt wurden, zu nachsichtig gewesen. "Als Mutter und Richterin, die mit diesen Fällen zu tun hatte, denke ich, dass nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein könnte." Demokraten lobten Jacksons Einsatz als Pflichtverteidigerin. Einigen Republikanern missfiel allerdings, dass sie Gefangene aus Guantanamo Bay vertreten hatte. Für sie eine Frage der Fairness und vereinbar mit den amerikanischen Werten. "Das ist es, was unser System zum besten der Welt macht. Das ist es, was uns zum Vorbild macht." Jackson wurde im Februar von Präsident Joe Biden als Nachfolgerin des in den Ruhestand tretenden liberalen Richters Stephen Breyer für den Sitz auf Lebenszeit nominiert. Eine Berufung würde das "ideologische" Gleichgewicht des Gerichts nicht verändern - es hätte weiter eine konservative 6:3-Mehrheit. Aber mit ihren 51 Jahren könnte der liberale Block des Gerichts mit einer Richterin aufgefrischt werden, die jung genug ist, um noch über Jahrzehnte im Amt zu sein. Für eine Bestätigung ist eine einfache Mehrheit im US-Senat erforderlich. Da Vizepräsidentin Kamala Harris bei Stimmengleichheit den Ausschlag gibt, würde Jackson die Stelle bekommen, wenn die Demokraten bei der Abstimmung geschlossen bleiben.

