King war in Südkorea zwei Mal wegen Körperverletzung angeklagt worden. Im Juli hatte er seine Militärhaft beendet und wartete in Südkorea auf den Transport in die USA. Doch dann verließ er den Flughafen und schloss sich einer Tour durch das Grenzgebiet an. Dort nutzte er die Gelegenheit, um sich nach Nordkorea abzusetzen.