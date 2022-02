Am Freitag sollten auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein Fallschirmjäger der US-Armee zwischenlanden. Ihr Ziel ist Osteuropa. Die USA haben kürzlich angekündigt rund 3.000 zusätzliche Soldaten nach Polen und Rumänien zu entsenden. Die Truppenbewegung ist eine Reaktion auf über 100.000 russische Soldaten, die in den vergangen Wochen an der Grenze zur Ukraine stationiert wurden. Im polnischen Rzeszów wurde am Freitag ein Flugzeug der US-Armee mit Soldaten und militärischer Ausrüstung an Bord gesichtet. Nach Angaben der polnischen Regierung wird in dem Land mit rund 1.700 US-Soldaten gerechnet. In der Ukraine-Krise ist die Haltung der deutschen Regierung und der EU, dass vor allem diplomatischer Dialog zur Lösung der Konflikts eingesetzt werden soll. Bundeskanzler Olaf Scholz will Mitte Februar nach Russland zu Präsident Wladimir Putin reisen - und einen Tag zuvor für Gespräche nach Kiew.

Mehr