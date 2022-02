Sowohl Russland als auch die USA haben am Wochenende weiter Soldaten und Gerät in Nachbarländer der Ukraine verlegt. Im Südosten Polens erreichten am Sonntag Spezialeinheiten der US-Streitkräfte eine Airbase. US-Army Major General Christopher Donahue sprach nach dem Eintreffen von einer "eisernen Allianz" zwischen Polen und den USA. US-Präsident Joe Biden hatte am Mittwoch angekündigt, rund 3000 Soldaten nach Polen und Rumänien zu verlegen. Am Wochenende trafen in Belarus russische Kampfflieger ein. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Minsk, um an gemeinsamen Manövern der beiden Ländern teilzunehmen. Im Westen wird befürchtet, dass Russland eine Invasion der Ukraine vorbereitet. Die Regierung in Moskau hat das wiederholt zurückgewiesen. Kiew hatte die Bundesregierung in Berlin zuletzt um spezifische Rüstungsgüter gebeten. Auf der Liste stehen unter anderem tragbare Flugabwehr-Raketensysteme, Anti-Drohnen-Gewehre sowie Munition für Maschinenkanonen. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht schloss deutsche Waffenlieferungen in die Ukraine am Wochenende erneut aus.

