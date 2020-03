Der US-Politker Peter Buttigieg steigt aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten aus. Der ehemalige Bürgermeisters aus South Bend, Indiana, zog am Sonntag seine Bewerbung um das Weiße Haus zurück. Nach einem Wahlsieg in Iowa, einem zweiten Platz in New Hempshire, landete er am Samstag in South Caorlina weit abgeschlagen auf dem vierten. Ziel sei es immer gewesen, Trump zu besiegen, sagte Buttigieg. Diesem Ziel könne er nun am besten dienen, wenn er beiseite trete. Deshalb habe er schwierige Entscheidung getroffen, seine Kampagne für die Präsidentschaft einzustellen. Der Rückzug des Demokraten aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur könnte dem ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden helfen. Dieser hatte am Samstag einen dringend benötigten Sieg errungen und versucht nun, dem liberalen Spitzenkandidaten Bernie Sanders bei den Wahlen am Dienstag diese Woche Stimmen abzuknöpfen. Am sogenannten "Super Tuesday" entscheidet eine Vielzahl der Bundesstaten im Nominierungwettbewerb um die Präsidentschaftskandidatur.