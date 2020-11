Die Wahlen zur US-Präsidentschaftswahl haben am Dienstag im Bundesstaat New Hampshire begonnen. In Dixville Notch, einem Weiler an der kanadischen Grenze, öffnete das Wahllokal um Mitternacht. Allerdings nur für fünf Minuten, länger dauerte es nicht, bis alle fünf Einwohner ihre Stimme abgegeben hatten. Die nächtliche Wahl gründet auf einer Tradition, die es Eisenbahnern einst ermöglichen sollte zu wählen, ohne einen Arbeitstag zu versäumen. In den meisten übrigen Bundesstaaten öffnen die Wahllokale um 6:00 oder 7:00 Uhr Ortszeit, so wie hier in Charlottesville, wo Wahlhelfer letzte Instruktionen erhalten. Geschlossen werden die Lokale je nach Bundesstaat um 19 oder 20, in einigen Staaten wie etwa New York sogar erst um 21.00, also drei Uhr Mitteleuropäischer Zeit. Bereits wenige Stunden vor der Öffnung der Wahllokale meldeten Experten bereits einen Rekord der Frühwähler - Über 98 Millionen Stimmen seien demnach schon abgegeben worden, was etwa 40 Prozent aller wahlberechtigter US-Bürger entspricht. Damit zeichnet sich für dieses Jahr eine der höchsten Beteiligungen der vergangenen Jahrzehnte ab. Umfragen zufolge liegt der republikanische Amtsinhaber Donald Trump hinter seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden. Allerdings macht das US-Wahlsystem genaue Prognosen schwierig, der Ausgang könnte möglicherweise erst in einigen Tagen feststehen. Dies liegt vor allem daran, dass jeder Bundesstaat andere Regeln dazu hat, wann die Briefwahlen eingereicht und ausgezählt werden dürfen. Auch über das gesamte Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats wird am 3. November abgestimmt. Dabei haben die Demokraten Experten zufolge Chancen, mit einem Sieg im Senat die Mehrheit im ganzen Kongress zu übernehmen.

