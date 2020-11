Das Wahl-Chaos in den USA führt zu heftigen Marktturbulenzen an Europas Börsen. Obwohl aus vielen wichtigen US-Bundesstaaten noch keine endgültigen Ergebnisse vorlagen, erklärte sich US-Präsident Donald Trump zum Wahlsieger, ohne dafür Belege zu liefern. Zugleich sprach Trump von Betrug an den Wählern und kündigte an, vor den Obersten Gerichtshof ziehen zu wollen. In Frankfurt gab der Dax am Mittwochvormittag zeitweise bis zu 2,0 Prozent nach. Hatten die Anleger im Vorfeld der US-Wahlen noch überwiegend auf einen Sieg des demokratischen Herausforderers Joe Biden gesetzt, wetteten Börsianer nun zunehmend auf eine zweite Amtszeit von US-Präsident Donald Trump. Robert Halver von der Baader Bank: "Wir haben kein klares Ergebnis im Augenblick. Und Unsicherheit ist immer Gift für die Börse. Wir sehen zwar, dass Herr Trump in den noch nicht ausgezählten Staaten leicht bis auch stark vorne liegt. Also das spricht dann eher für Herrn Trump. Aber wenn er dann natürlich den Obersten Gerichtshof anrufen will, um dann die Briefwahlunterlagen noch einmal zu hinterfragen, ist das etwas, was hier niemand mag. Amerika ist eine große Nation, keine Bananenrepublik." Jetzt sei genau das passiert, was im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl so ganz und gar nicht das Wunsch-Szenario der Börsen gewesen sei, hieß es von anderen Experten. Die Unsicherheit führte zu wilden Marktschwankungen. Auch der Dollar ging auf Achterbahnfahrt. Der weiterhin ungewisse Ausgang trieb Anleger in die als sicher geltenden Staatsanleihen. Einige Investoren sahen eine mögliche zweite Amtszeit von Trump als günstigstes Szenario für den Aktienmarkt an. In den USA legten vor allem Technologieaktien zu.

