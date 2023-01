STORY: In den USA sind Abtreibungspillen künftig auch in Apotheken erhältlich. Das teilte die US-Arzneimittelbehörde FDA am Dienstag mit. Das Mittel Mifepriston darf demnach in Staaten, in denen Schwangerschaftsabbrüche erlaubt sind, von Apotheken verkauft werden. Voraussetzung ist die Verschreibung eines Arztes. Von den Patientinnen wird für die Herausgabe des Mittels eine schriftliche Einwilligungserklärung verlangt. Bisher war die Abtreibungspille nur in Arztpraxen und Kliniken mit entsprechender Zulassung sowie bei wenigen Versandapotheken erhältlich. In den USA ist die Nachfrage nach Abtreibungspillen nach einem Grundsatzurteil des Obersten Gerichtshofs zu Abtreibungen vom vergangenen Jahr stark gestiegen. Der von konservativen Richtern dominierte Supreme Court hatte im Juni das seit fast 50 Jahren geltende landesweite Grundrecht auf Abtreibungen abgeschafft. Damit bekamen Bundesstaaten die Möglichkeit, Schwangerschaftsabbrüche massiv zu beschränken oder ganz zu verbieten. Zahlreiche Staaten haben das inzwischen getan. Die Abtreibungspillen sollen nach der Befruchtung einer Eizelle die Einnistung eines Fötus im Mutterleib verhindern.

