STORY: Mindestens drei Tote und fünf Verletzte - so lautet die traurige Bilanz eines Angriffs auf dem Gelände der Michigan State University in East Lansing nordwestlich von Detroit. Ein wohl maskierter und bewaffneter Mann hatte dort am Montagabend das Feuer eröffnet. Die Universitätspolizei gab an, es sei an zwei Orten geschossen worden. An beiden Stellen wurden später Opfer gefunden. Die örtliche Polizei gab an, mindestens fünf Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, einige von davon mit lebensgefährlichen Verletzungen. Studierende und Anwohner wurden nach Meldung der Schüsse aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Der Verdächtige wurde von Augenzeugen als kleiner, dunkelhäutiger Mann mit einer Maske beschrieben. Die Polizei gab nach der Tat diese Bilder eines Verdächtigen heraus. Zunächst war er vom Ort des Angriffs geflohen. Am Dienstagmorgen gab die Polizei an, der einzige Verdächtige hab sich selbst verletzt und sei dann an den Folgen gestorben. Die Gewalttaten vom Montagabend ereigneten sich etwa 14 Monate nach einem tödlichen Angriff am 30. November 2021, an der Oxford High School in Oakland County - östlich von East Lansing. Damals hatte ein 15-jähriger Schüler mit einer halbautomatischen Pistole das Feuer eröffnet und vier Mitschüler getötet sowie insgesamt sieben Menschen verletzt. .

