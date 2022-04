STORY: Diese Aufnahmen einer Bodycam wurden von der Polizei in Grand Rapids im US-Bundesstaat Michigan gefilmt und veröffentlicht. Sie sollen den Konflikt zeigen, der sich am 4. April ereignet hatte, nachdem die Beamten einen afroamerikanischen Autofahrer wegen Unregelmäßigkeiten am Nummernschild kontrolliert hatten. Die Überprüfung der Unterlagen eskalierte und endete dann tödlich für den 26-jährigen Schwarzen. Er starb durch einen Schuss in den Kopf. Der fatale Polizeieinsatz sorgt in den USA für Empörung. Denn, wie der zuständige Polizeichef erklärte, habe die getötete Person keine Waffe bei sich gehabt. Die Ermittlungen in dem Fall dauern allerdings noch weiter an.

