STORY: Nach dem gewaltsamen Tod des 29-jährigen Tyre Nichols nach einer Verkehrskontrolle in der US-Stadt Memphis sind mehrere von der Polizei aufgenommene Videos der Tat veröffentlicht worden. Es handelt sich offenbar um Bilder sogenannter Body-Cams, die Einsatzkräfte bei sich tragen, um Vorgänge zu dokumentieren - aber auch um Material einer Überwachungskamera. Auf den Aufnahmen ist ein Polizeibeamter zu hören, der sagt: "Ich hoffe, sie treten ihm in den Arsch." Nur Minuten zuvor hatten Beamte Nichols aus seinem Auto gezerrt und ihn mit Pfefferspray besprüht, später einen Elektroschocker auf ihn abgefeuert. Zwischenzeitlich war ihm die Flucht gelungen. Ein weiteres von der Stadt Memphis in Tennessee veröffentlichtes Video zeigt ein anschließendes Handgemenge, nachdem die Beamten Nichols wieder eingeholt und geschlagen hatten. Man sieht, wie zwei Beamte ihn festhalten, während ein dritter ihn tritt und ein vierter ihm Schläge mit einer Art Stange versetzt, dann prügelt ein anderer auf Nichols ein, während dieser immer wieder "Mama! Mama!" schreit. Tyre Nichols war am 10. Januar, drei Tage nach dem Vorfall im Krankenhaus gestorben. Die Veröffentlichung des Videos trieb erneut Demonstrierende auf die Straßen, wo sie gegen Polizeigewalt protestierten. Zuvor hatte US-Präsident Biden die Menschen aufgefordert, dabei friedlich zu bleiben. Wie hier in New York City aber kam es in mehreren Städten zu Auseinandersetzungen mit der Polizei und zu Sachbeschädigungen. Für den Tod des jungen Vaters verantwortlich gemacht werden fünf mittlerweile entlassenen Polizisten, gegen die bereits Anklage erhoben wurde. Wie auch das Opfer sind die Männer Afroamerikaner, ihnen wird unter anderem sogenannter Mord zweiten Grades vorgeworfen, außerdem schwere Körperverletzung und Kidnapping, also illegales Festhalten eines Menschen. Der zuständige Staatsanwalt sagte zuletzt, die Handlungen der fünf hätten zum Tod von Nichols geführt.

Mehr