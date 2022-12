STORY: Hochbetrieb auf dem Flughafen von Dallas im US-Bundesstaat Texas am Dienstag. Nachdem Wintersturm Elliott am Wochenende fast das gesamte Land in seinem eisigen Griff gehabt hat und wegen der extremen Wetterbedingungen Tausende Flüge gestrichen werden mussten, ist von Normalität noch keine Spur. Immer noch kommt es zu Ausfällen und massiven Verspätungen. "Mein Flug wurde gecancelt und in den nächsten drei oder vier Tagen geht nichts raus." Ein ähnliches Bild auch am Flughafen von Chicago. Die Reisenden hier müssen um ihre Flüge bangen. Und darauf hoffen, dass es schon irgenwie klappen wird. Ihre Urlaubspläne sind jedenfalls gehörig durcheinandergeraten. "Wir sind gestern Abend angekommen. Offensichtlich hatten wir bei all den Annullierungen, eine wirklich schwierige Zeit, um rauszukommen. Unsere Crew war auf dem Weg von Detroit und wir saßen etwa drei Stunden im Flugzeug, bevor wir aus dem Flugzeug geholt wurden und unser Flug gestrichen wurde. Unser nächster verfügbarer Flug ist am 30. Dezember, aber wir versuchen, heute Stand-by zu fliegen." Allein bei Southwest Airlines, wurden seit Freitag mehr als 12.000 Flüge gestrichen. Für Mittwoch meldete das Unternehmen weitere Ausfälle. Die Fluggesellschaft, die ihr Geld hauptsächlich mit Inlandsflügen verdient, kündigte an, einen reduzierten Flugplan forsetzen zu wollen. Andere Fluggesellschaften sind aber offenbar weniger von Streichungen betroffen. Für diejenigen, die nun endlich abheben wollen, gibt es also noch Hoffnung.

