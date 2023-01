STORY: Wie Sie sehen, sehen sie - fast - nichts. Autofahrer im kalifornischen Nordosten hatten am Wochenende mit erschwerten Bedingungen zu kämpfen. Während es anderswo im Bundesstaat weiter heftig regnete, kam hier in auf dem Pass Donner Summit Gefrorenes vom Himmel. In den höheren Lagen nahe der Grenze zum Bundesstaat Nevada fielen in der Nacht von Freitag auf Samstag rund 53 Zentimeter Neuschnee. Wegen anhaltender Winterstürme hatte US-Präsident Joe Biden zuletzt den Wetternotstand für Kalifornien erklärt, um den betroffenen Regionen Bundeshilfen zukommen lassen zu können.

