STORY: Erneut ist in den USA ein Güterzug entgleist. Diese Drohnenbilder zeigen das Wrack des Zuges, der am Mittwochmorgen in der Nähe eines Flusses im US-Bundesstaat West Viginia gegen einen Steinschlag gefahren ist. Drei Besatzungsmitglieder seien verletzt worden, Dieselkraftstoff sei in den nahegelegenen Fluss gelaufen, wie das Unternehmen CSX Corp. mitteilte, dessen Tochtergesellschaft den Zug im Einsatz hatte. Dem Unternehmen zufolge sprangen alle vier Lokomotiven des Zuges aus dem Gleis, ebenso neun leere Kohlewaggons. Mindestens eine der Lokomotiven habe Feuer gefangen. Der Zugunfall vom Mittwoch in der Nähe von Sandstone ereignete sich etwas mehr als einen Monat nach der Entgleisung eines Güterzugs des Unternehmens Norfolk Southern in East Palestine in Ohio, bei der giftige Chemikalien ausgelaufen waren. Die Entgleisung führte damals zur vorläufigen Umsiedlung Tausender Menschen und gab den Bewohnern der Region Anlass zu gesundheitlichen Bedenken. Einwohner und Politiker forderten Maßnahmen, um weitere Entgleisungen zu verhindern. Bei dem Vorfall am Mittwoch seien für die Besatzungsmitglieder keine lebensgefährlichen Verletzungen entstanden, so das Unternehmen CSX. Der Zug habe keine gefährlichen Güter transportiert, bei dem Vorfall sei keine Gefahr für die Öffentlichkeit entstanden, heiß es.

