Der riesige Waldbrand in der Nähe des Lake Tahoe im US-Bundesstaat Kalifornien breitet sich weiter aus. Tausende Menschen in der Region mussten ihre Häuser verlassen. Die Feuerwehr hatte die Räumung der vom sogenannten Caldor-Feuer bedrohten US-Region als Vorsichtsmaßnahme angeordnet. Auf der Hauptverkehrsstraße in dem Bezirk El Dorado an der Grenze von Kalifornien und Nevada kam es zu stundenlangen Staus. Das seit mehr als zwei Wochen wütende Feuer hatte sich am Wochenende gen Osten in das Urlaubsgebiet im Norden Kaliforniens vorgefressen. Der zuständige Polizeichef David Stevenson lobte die Bewohner dafür, dass sie den Anweisungen der Behörden gefolgt seien: "Ihre Reaktion war fantastisch, und ich bin ihnen sehr dankbar. Ich bin froh zu wissen, dass sie in Sicherheit sind. Wir werden weiterhin mit allen unseren verbündeten Partnern auf den Straßen patrouillieren, solange die Evakuierungsanordnung in Kraft bleibt. Und wir werden die Situation weiterhin Tag für Tag mit all den Partnern, die hinter mir stehen, bewerten." Die anhaltende Dürre und die Auswirkungen des Klimawandels verschärften die Situation.Mehr als 3700 Feuerwehrleute kämpfen gegen das Feuer an, doch der Brand war am Montag erst zu 15 Prozent unter Kontrolle. Die Feuerwehr verwies auf gefährliche Bedingungen wegen extrem trockener Vegetation und heftiger Winde. Die Region um den Lake Tahoe ist eine beliebte Urlaubsregion und wird jährlich von Millionen Menschen besucht.

