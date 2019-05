In Fort Smith im US-Bundesstaat Arkansas stehen die Häuser fast vollständig unter Wasser. Bilder von Donnerstag zeigen, wie weit sich der Arkansas River bereits über die Landschaften ausgeweitet hat. Der historisch höchste Stand des Flusses sei laut der nationalen Wetterbehörde schon erreicht. Arkansas Gouverneur Asa Hutchinson: "Dies ist eine Flut von historischem Ausmaß. In der gesamten Geschichte des Staates wurde noch nie eine so hohe Überschwemmung des Arkansas Rivers aufgezeichnet." Derzeit sei der Fluss, der sich über die Bundesstaaten Colorado, Kansas, Oklahoma und Arkansas erstreckt, rund 14 Meter tief. Seit rund einer Woche sind die im Zentrum der USA gelegenen Bundesstaaten extremen Wetterbedingungen ausgesetzt. Unter anderem auch starke Tornados, bei denen mehrere Menschen gestorben sind. In Oklahoma sind nach Behördenangaben bereits sechs Menschen bei den Überschwemmungen gestorben. Grund dafür waren auch die Deiche, die den Wassermassen nicht mehr standgehalten haben. Ein Ingenieur der US-Armee sagte: "Es sind neue Deiche entworfen worden, die das Wasser vorübergehend halten werden und das auch länger tun können, als die aus der Vergangenheit." Die derzeitige Schadensbewältigung kostet den Bundesstaat Arkansas laut einem Medienbericht rund 23 Millionen US-Dollar am Tag. Für die nächsten Tage sind neue Wassermassen angekündigt worden. Die meisten Menschen in der Region sind bereits geflüchtet oder wurden evakuiert. US-Präsident Donald Trump habe laut einem Medienbericht bereits seine volle Unterstützung zugesagt.