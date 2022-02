Glockenläuten zum Gedenken an die Corona-Toten in den USA. Am Montag wurde die Glocke der Nationalen Kathedrale in Washington D.C. 900 Mal geläutet. Jeder Glockenschlag stand für tausend Opfer der Pandemie. Diese traurige Marke war in den USA bereits vor einigen Tagen überschritten worden. Führende Vertreter der Demokraten im US-Kongress hielten eine Schweigeminute zum Gedenken an die Toten ab. Zusätzlich gab es eine Mahnwache bei Kerzenlicht auf den Stufen des Kapitols. Die Zahl der COVID-19-Todesfälle in den USA ist seit dem 12. Dezember um mehr als 100.000 gestiegen. Diese Entwicklung fällt mit einer Welle von Infektionen und Krankenhausaufenthalten zusammen, die auf die hochansteckende Omikron-Variante des Virus zurückzuführen sind.

Mehr