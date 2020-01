Dieses Schreiben des US-Militärs, das an das irakische Verteidigungsministerium adressiert war, hat für einige Verwirrung gesorgt. In dem Brief wird der Abzug der US-Soldaten aus dem Irak angekündigt. Darüber hatten Reuters und andere Medien berichtet. US-Verteidigungsminister Mark Esper hat die Berichte jetzt zurückgewiesen. "Es gibt absolut keine Entscheidung, den Irak zu verlassen", sagte Esper am Montag vor Journalisten. Er wisse nichts von einem solchen Schreiben sagte Esper. Die USA seien weiter entschlossen, gemeinsam mit ihren Verbündeten und Partnern der Extremistenmiliz IS im Irak entgegenzutreten. US-Generalstabschef Mark Milley erklärte später, es handle sich bei dem Brief um den schlecht formulierten und nicht unterschriebenen Entwurf eines Schreibens, das auf erhöhte Truppenbewegungen habe hinweisen sollen. Auch er betonte, es sei kein Abzug geplant. In dem Schreiben stand dagegen unter anderem: "Wir respektieren Ihre souveräne Entscheidung, unseren Abzug anzuordnen." Ein Insider aus irakischen Militärkreisen hatte die Echtheit des Schreibens bestätigt. Die Regierung in Bagdad will Schritte für einen Abzug der im Land stationierten Truppen einleiten und damit einem entsprechenden Beschluss des Parlaments folgen. Die Bundeswehr reduziert aus Sicherheitsgründen die Zahl ihrer Soldaten im Irak. Dies geschehe auf Anordnung des Kommandos des internationalen Anti-IS-Einsatze, teilten Außenminister Heiko Maas und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in einer Unterrichtung der Obleute des Auswärtigen- und des Verteidigungsausschusses mit.