Die US-Regierung setzt nach dem Putsch in Niger weiter auf Verhandlungen. Diplomatie sei der beste Weg, um die Situation in Niger zu lösen, sagte US-Außenminister Antony Blinken in einem Interview mit dem französischen Radiosender RFI am Dienstag. Zuvor war die hochrangige US-Diplomatin Victoria Nuland mit leeren Händen aus Niger zurückgekehrt.