STORY: Im US-Bundesstaat Virginia hat ein Angreifer mehrere Menschen in einem Supermarkt getötet. Er habe in der Walmart-Filiale in Chesapeake auf Personal und Kunden geschossen, teilten die Behörden mit. Eine genaue Opferzahl wollte die Polizei nicht nennen. Der mutmaßliche Schütze soll ebenfalls tot sein. Die Polizei habe gegen 22.00 Uhr Ortszeit einen Notruf erhalten. Beim Betreten des Gebäudes hätten Beamte mehrere Tote und mehrere Verletzte vorgefunden. Die Ermittlungen dauerten an, sagte Polizeisprecher Leo Kosinski: "Was die Ermittlungen anbelangt, so ist noch viel zu tun. Es sind viele Beamte hier und es geht Stück für Stück voran. Der Laden ist geschlossen. Also werden wir so lange ermitteln, bis wir alles vollständig haben." Zum möglichen Motiv des Schützen wurden zunächst keine Angaben gemacht. Der Supermarktbetreiber Walmart erklärte in einer ersten Reaktion, man sei schockiert über "das tragische Ereignis".

