STORY: Nach dem Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionage-Ballons über dem Meer vor der Küste des US-Bundesstaates South Carolina hat sich das chinesische Außenministerium am Sonntag verärgert über die die Vereinigten Staaten geäußert. Der Ballon war bereits einige Zeit über US-Gebiet beobachtet und dann am Samstag zum Absturz gebracht worden, wie Verteidigungsminister Lloyd Austin mitteilte. Austin beschuldigte China, es habe den Ballon zur versuchten Überwachung strategischer Einrichtungen auf dem US-Festland eingesetzt. Ein hochrangiger Vertreter des Verteidigungsministeriums erklärte, der Ballon sei Teil einer ganzen Flotte, die China über fünf Kontinenten zur Spionage einsetze, auch in Europa. Im Küstenort Surfside Beach reagierten Einwohner:innen auf den Abschuss: „Wir kamen hierher und sahen den Ballon, vielleicht fünf Minuten lang. Dann kamen einige Düsenflugzeuge von Westen her. Und löste sich etwas von einem Jet, wir wussten nicht, dass es eine Rakete war. Ich habe nichts hören können, aber ich habe die Explosion gesehen. Es schien, als würde er auseinander fallen und nach unten sinken.“ "Sie hätten ihn gleich abschießen sollen als er das erste Mal über Kalifornien gesichtet wurde anstatt ihn über das gesamte Land fliegen zu lassen. Das war meiner Meinung nach einfach dumm." US-Präsident Biden äußerte sich am Samstag im US-Bundesstaat Maryland. Er habe bereits am Mittwoch den Auftrag zum Abschuss gegeben. Man habe aber mit dem Abschuss warten wollen, bis der Ballon sich über dem offenen Meer befinde. Er gratulierte den beteiligten Einsatzkräften. Nach Angaben aus Behördenkreisen wird die geplante Bergung der verstreuten Ballon-Reste aus dem Meer einige Tage in Anspruch nehmen. Der Ballon, dessen Existenz am Donnerstag bekannt geworden war, hatte in den vergangenen Tagen für Verstimmungen gesorgt. US-Außenminister Antony Blinken schob deswegen eine Reise nach China. Peking hatte erklärt, es handle sich um einen Ballon zur wissenschaftlichen Forschung und Bedauern geäußert. Höhere Gewalt habe den Ballon über US-Territorium gelenkt. Dies werde nun zur Diskreditierung der Volksrepublik genutzt, so Peking.

Mehr