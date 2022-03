STORY: Der Blick auf die Preistafeln an der Tankstelle in den USA schmerzt Autofahrer derzeit besonders. Rekordpreise zahlten Tankende zuletzt in Kalifornien mit 5,28 Dollar pro Gallone. Das sind 4,84 Euro für 3,79 Liter Benzin. Nachgefragt an einer Tankstelle in Arlington im Bundesstaat Virginia bei Washington D.C. Hier kostete die Gallone am Montag 4,19 Dollar. "Jeden Tag klettert der Preis und mit den Jobs wird es nicht besser. Also hat das Auswirkungen auf meine Einkünfte. Für jeden." "Die Inflation und das, was in der Ukraine mit den Russen los ist. Ich meine, wir sollten kein Öl mehr aus Russland importieren. Das wird die Inflation nur verstärken, aber man muss tun, was man tun muss." Der Benzinpreisanbieter GasBuddy sagte, dass der wöchentliche Anstieg der zweitgrößte aller Zeiten war, nach einem Sprung von 49 Cent pro Gallone in der Woche vom 3. September 2005, nachdem der Hurrikan Katrina die US-Golfküste heimgesucht hatte. Nach Angaben aus dem Weißen Haus hat die Regierung in den USA noch nicht entscheiden, ob Ölimporte aus Russland gestoppt werden sollen, als Konsequenz aus dem russischen Einmarsch in die Ukraine.

