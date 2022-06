STORY: Tom King, Präsident New York State Rifle and Pistol Association: "Was ich davon halte? Es ist ein großer Sieg für die gesetzestreuen Waffenbesitzer des Staates New York. Und es wird von nun ab einiges verändern. Und ich freue mich darauf, arbeiten zu können, mit dieser Entscheidung im Rücken." Adrienne Adams, Sprecherin New York City Council: "Angesichts der heutigen Entscheidung des Obersten Gerichtshofs können wir nicht tatenlos zusehen, wie unsere Straßen mit Waffen überschwemmt werden. Weil immer mehr Menschen legal Schusswaffen in der Öffentlichkeit tragen dürfen. Wir müssen entschiedene Maßnahmen ergreifen, um die Einwohner unserer Stadt zu schützen. Wenn New Yorker aufgrund des rasanten Zustroms legaler und illegaler Waffen Opfer von Waffengewalt werden. Und dadurch werden noch mehr Schusswaffen in die Hände von Menschen im öffentlichen Raum gelangen. Das wird gefährliche Folgen haben." Karine Jean-Pierre, Sprecherin vom Weißen Haus: "Lassen Sie mich nur sagen, dass wir enttäuscht sind von der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs heute. Der zweite Zusatzartikel zur Verfassung ist, wie der Präsident sagte, nicht absolut und erlaubt eine vernünftige Waffenregulierung. Das Justizministerium verteidigte das New Yorker Gesetz zum Verbot, verdeckte Waffen zu tragen, das seit 1911 in Kraft ist und für die meisten Waffenbesitzer nur eine geringe Belastung darstellt. Das Gesetz galt nur für Handfeuerwaffen und öffentliche Orte und enthielt eine Ausnahme für Personen, die ein tatsächliches, nachvollziehbares Bedürfnis zur Selbstverteidigung nachweisen konnten. Trotz dieses Rückschlags fordert der Präsident die Bundesstaaten auf, weiterhin vernünftige Gesetze zu erlassen und durchzusetzen, um ihre Bürger und Gemeinden sicherer vor Waffengewalt zu machen." Michael Waldman, Präsident der juristischen Fakultät der New York University: "Dies ist wahrscheinlich die bedeutendste Entscheidung, die der Oberste Gerichtshof in Bezug auf den zweiten Verfassungszusatz und die Erweiterung von Waffenrechten getroffen hat, und wahrscheinlich auch die gefährlichste. Es ist weitreichend. Es wird eine große Auswirkung haben. Es bedeutet, mehr Waffen, mehr Gewalt und mehr Verbrechen ganz wahrscheinlich."

